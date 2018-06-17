Общественный транспорт Москвы перевёз 50 тысяч болельщиков после матча Аргентина — Исландия

Общественный транспорт Москвы перевёз почти 50 тыс. болельщиков за 1 час 15 минут после матча Аргентина — Исландия, который состоялся на стадионе «Спартак». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на микроблог департамента транспорта в соцсети Twitter.

По имеющимся данным, 44,5 тыс. человек воспользовались Московским метрополитеном и Центральной пригородной пассажирской компанией, ещё 2 тыс. — шаттлами и наземным транспортом, а 720 — такси.

В дни ЧМ-2018 столичный общественный транспорт работает в усиленном режиме, напоминает Inforeactor.

Ранее сообщалось, что автомобилистов в Москве призвали пользоваться общественным транспортом 17 июня.