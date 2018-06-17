Автомобилистов в Москве призвали пользоваться общественным транспортом 17 июня

Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом в воскресенье, 17 июня. Об этом сообщает m24 со ссылкой на микроблог пресс-службы ЦОДД в соцсети Twitter.

На стадионе «Лужники» состоится матч между сборными Германии и Мексики в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Несмотря на выходной день, пользуйтесь городским транспортом, чтобы добраться до «Лужников», — отмечается в сообщении.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей сборной России.