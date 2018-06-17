На Украине раскритиковали военного, болеющего за Россию на ЧМ-2018

Президента ассоциации мини-футбола Волыни, украинского военнослужащего Сергея Голоскокова, принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе, раскритиковали за фотографию с российским флагом в знак поддержки сборной России на чемпионате мира 2018 года.

Голоскоков был запечатлён на фотографии своего друга в социальной сети после матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Фотография вызвала возмущение у организации «Союз воинов АТО Волыни».

«Если Сергей запутался, тогда у него остаётся мало времени, чтобы определиться: или Украина, в которой он живёт, работает, которую защищает, или «Россия, вокзал, чемодан», — говорится в сообщении организации в Facebook.

«Союз воинов АТО Волыни» попросил сотрудников Союза безопасности Украины (СБУ) обратить внимание на Голоскокова.

Ранее швейцарские болельщики, планировавшие посетить матч чемпионата мира по футболу между сборной своей страны и Бразилией в Ростове-на-Дону, случайно попали в Донбасс.