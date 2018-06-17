Швейцарские болельщики случайно попали в Донбасс вместо ЧМ-2018

Швейцарские болельщики, планировавшие посетить матч чемпионата мира по футболу между сборной своей страны и Бразилией в Ростове-на-Дону, случайно попали в Донбасс.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила волонтёр Анна Домбровская.

Отмечается, что болельщики намеревались добраться в Ростов на автомобиле, и навигатор проложил им путь через Донецк. Волонтёр помогла швейцарцам выехать из зоны конфликта и найти более безопасный путь в Россию.

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