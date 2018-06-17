Сборная Франции проведёт товарищеский матч с молодёжной командой «Спартака»

Сборная Франции проведёт товарищеский матч с молодёжной командой московского «Спартака».

В матче со «Спартаком» примут участие те, кто остался в запасе сборной Франции на матч первого тура чемпионата мира 2018 года в России с командой Австралии, сообщает beIN Sports.

Встреча между Францией и «Спартаком» состоится 17 июня. Следующий матч ЧМ-2018 французские футболисты проведут с командой Перу.

Ранее министр спорта Франции Лора Флессель-Коловиц поделилась впечатлениями от присутствия на матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Австралии.