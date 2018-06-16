Министр спорта Франции довольна организацией первого матча сборной на ЧМ-2018

Министра спорта Франции Лоры Флессель-Коловиц поделилась впечатлениями от присутствия на матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Австралии.

«Я очень рада быть здесь. Сегодня сборная Франции матчем с командой Австралии стартовала на турнире. И это начало, с точки зрения организации, считаю, получилось хорошим», — приводит слова Флессель-Коловиц ТАСС.

Она также выразила надежду, что организация турнира останется на высоком уровне на протяжении всего турнира.

Ранее в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Франции переиграла национальную команду Австралии со счётом 2:1.