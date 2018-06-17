Футболист сборной Испании Диего Коста: хочу быть, как Роналду

Нападающий сборной Испании по футболу Диего Коста остался под впечатлением от игры капитана сборной Португалии, который отметился хет-триком в очном матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 в России.

«Нужно поздравить Криштиану. Стоило его покритиковать — и посмотрите, что получилось… Лучше оставить его в покое. Я хотел бы быть таким, как он», — цитирует Косту Football Espana.

Он также заявил, что доволен своей игрой в матче с Португалией не только из-за двух забитых мячей.

«Мне нужно упорно работать и держать рот на замке. Голы очень важны, но на самом деле, я провёл всю игру на хорошем уровне», — заключил Коста.

В следующем матче сборная Испании встретится с Ираном в Казани 20 июня.

Ранее голкипер сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал свою ошибку после удара португальского форварда Криштиану Роналду в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.