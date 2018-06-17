Сёмин назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал стартовавший чемпионат мира по футболу 2018 года лучшим в истории первенств мира.

«Чемпионат идёт на высочайшем уровне и по организации, и по играм, эмоциям, атмосфере. Это самый лучший турнир за всё время, и хочется, чтобы он таким оставался до конца», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Он также сказал, что посетил два матча на ЧМ-2018: Аргентина — Исландия (1:1) и Россия — Саудовская Аравия (5:0).

Ранее Сёмин прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, выступающего за сборную Перу в матче чемпионата мира по футболу 2018 года с Данией.