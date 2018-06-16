Сёмин прокомментировал игру Фарфана в матче Перу — Дания

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру нападающего команды Джефферсона Фарфана, выступающего за сборную Перу в матче чемпионата мира по футболу 2018 года с Данией.

«Фарфан работал на команду, как обычно. Были сложности в атаке, там хорошие защитники, но он сыграл отлично. У команды не получилась реализация моментов, хотя сборная Перу имела больше возможностей забить. Но это футбол», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Он отметил, что в целом матч был потрясающим, а сборная играла «с сердцем».

«Уверен, что болельщики, которые приехали сюда, не могут высказать никаких критических моментов в адрес своих игроков, матч всем понравился», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная Дании обыграла Перу в матче ЧМ-2018.