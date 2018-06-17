Марадона выразил поддержку сборной Аргентины по футболу

Легендарный футболист Диего Марадона выразил поддержку сборной Аргентины после ничьей в первом туре группового этапа чемпионата 2018 года с национальной командой Исландии.

«Я начал свой чемпионат мира с поражения, даже не ничьей. Это было в 1990 году в Италии. Несмотря на травмы и всё остальное, сборная Аргентины дошла до финала благодаря отличной игре голкипера Гойкочеа и самоотдаче всей команды», — написал Марадона в своём Instagram.

Он призвал поддержать сборную Аргентины и добавил в конце: «Вперёд, Аргентина!»

Ранее легендарный футболист Диего Марадона принёс извинения за то, что позволил себе выкурить сигару на трибуне стадиона «Открытие Арена» в Москве во время матча группового раунда чемпионата мира между сборными Аргентины и Исландии.