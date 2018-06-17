Марсело поделился эмоциями от получения статуса капитана сборной Бразилии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите объявил, что защитник Марсело будет капитаном команды на чемпионате мира.

«Конечно, я рад быть капитаном сборной. Мы с детства мечтаем о том, чтобы играть за сборную Бразилии. А выйти в качестве капитана — бесценно», — цитирует Марсело Globo.

Стартовый матч сборная Бразилии проведёт со сборной Швейцарии 17 июня. Матч пройдёт в Ростове-на-Дону и начнётся в 21:00.

Ранее Марсело признался, что для игроков команды очень важна поддержка болельщиков на чемпионате мира 2018 года в России.