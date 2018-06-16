Марсело признался, что для сборной Бразилии очень важна поддержка болельщиков

Защитник сборной Бразилии по футболу Марсело признался, что для игроков команды очень важна поддержка болельщиков на чемпионате мира 2018 года в России.

«Я думаю, что болельщикам известно, что мы играем для них, родственников, представляем свою страну. Нам нужна их поддержка, их позитивная энергия», — приводит слова Марсело ТАСС.

Первый матч на чемпионате мира в России сборная Бразилии проведёт 17 июня в Ростове-на-Дону с командой Швейцарии.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии приехал на тренировку сборной перед матчем ЧМ-2018 с Бразилией.