Президент Швейцарии приехал на тренировку сборной перед матчем ЧМ-2018 с Бразилией

Президент Швейцарии Ален Берсе посетил тренировку сборной в преддверии стартового матча чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Бразилии.

Берсе прибыл на тренировку, которая проходила на стадионе «Ростов Арена», сообщает ТАСС.

Матч Бразилия — Швейцария состоится в Ростове-на-Дону 17 июня. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе и начальник Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Ги Пармелен посетят Россию во время чемпионата мира по футболу и будут присутствовать на матчах национальной команды страны.