Президент и министр обороны Швейцарии приедут в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе и начальник Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Ги Пармелен посетят Россию во время чемпионата мира по футболу и будут присутствовать на матчах национальной команды страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Швейцарии.

Отмечается, что Берсе посетит встречу сборной страны с Бразилией, которая состоится 17 июня в Ростове-на-Дону, а Пармелен приедет в Калининград, где Швейцария 22 июня сыграет с Сербией.

Кроме того, Барсе проведёт встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, чтобы обсудить с ним актуальные вопросы, касающиеся жизни «этого соседнего с Украиной региона».

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии прилетела в Самару на ЧМ-2018 по футболу.