Шукер об организации ЧМ-2018: в России очень хорошо, мы здесь счастливы

Легендарный футболист, а ныне президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

«Всё на чемпионате мира в России очень хорошо. Мы все здесь очень счастливы. Когда Международная федерация футбола (ФИФА) решила отдать чемпионат мира России, я знал, что всё будет здорово. Я был на конгрессе ФИФА, когда Владимир Путин обратился ко всем нам, рассказал, как все в вашей стране любят футбол. И мы горды тем, как ФИФА и Россия организовали турнир», — приводит слова прославленного форварда сайт Sport24.ru.

По словам Шукера, он намерен посетить матч группового раунда ЧМ-2018 между сборными России и Египта, который состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

«Я вижу, как всё здорово в Калининграде и спрашиваю себя, почему в моей стране, у которой такие футболисты и такая сильная сборная, нет таких стадионов, такой инфраструктуры. Не верю, что Хорватия когда-либо примет чемпионат мира. Это невозможно. Может, вы мне в этом поможете — спросите у нашего премьер-министра, у политиков… Мы великая футбольная нация, но у нас нет национального стадиона. Это позор», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии обыграла Нигерию в своём первом матче на ЧМ-2018.