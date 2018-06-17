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Чорлука признался, что на ЧМ-2018 его больше всего впечатлила сборная России
17 июня 2018, 01:52
Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука признался, что на данный момент на чемпионате мира по футболу 2018 года его больше всего впечатлила национальная команда России.
«Пока на турнире больше всего впечатлила сборная России. Так крупно обыграла соперника. Перед матчем пожелал удачи Алексею и Антону Миранчукам и Александру Самедову — моим хорошим друзьям. А сегодня они мне в ответ пожелали», — приводит слова Чорлуки Sport24.
Братья Миранчук, как и Чорлука выступают за «Локомотив», а Самедов защищал цвета «железнодорожников» с 2012 по 2016 годы.
Ранее Джефферсон Фарфан заявил, что чувствует поддержку фанатов «Локомотива» на ЧМ-2018.
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