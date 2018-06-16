Фарфан заявил, что чувствует поддержку фанатов «Локомотива» на ЧМ-2018

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан рассказал, что ощущает поддержку болельщиков железнодорожников на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Я всегда чувствую поддержку болельщиков «Локомотива». Это важно для меня — ощущать их поддержку, как и поддержку перуанских болельщиков», — приводит слова Фарфана ТАСС.

Он отметил, что в матче с Данией его команда допустила одну ошибку, которая в итоге и привела к поражению.

«У нас до конца матча были возможности забить. Но этот матч уже прошёл, и мы думаем о команде Франции», — добавил перуанец.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал игру Фарфана в матче Перу — Дания.