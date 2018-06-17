В соцсетях сравнили фол Эконга на Манджукиче в матче ЧМ-2018 со знаменитой сценой из «Титаника»

Одним из ключевых эпизодов матча группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и Нигерии стал фол защитника африканской команды Уильяма Трост-Эконга на форварде Марио Манджукиче.

За это нарушение правил в ворота нигерийцев был назначен пенальти, реализованный полузащитником хорватской дружины Лукой Модричем.

Трост-Эконг двумя руками держал Манджукича во время подачи с углового, что позволило пользователям социальных сетей сравнить эпизод со знаменитой сценой из кинофильма «Титаник».

Let’s forget Jackand rose, now we have Mandzukic and Ekong pic.twitter.com/8hXg8g6l4V — Alis (@thealienslxt) 16 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что сборная Нигерии проиграла Хорватии на ЧМ-2018.