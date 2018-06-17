Далич заявил, что сборная Хорватии не будет подстраиваться под игру Аргентины в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился ожиданиями от матча с командой Аргентины на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«После 1998 года мы впервые выиграли первый матч на чемпионате мира. На турнирах, на которых мы выигрываем первый матч, мы обычно выходим из группы. Но надо много работать, чтобы из неё выйти. Три очка у нас есть, но расслабляться не надо», — приводит слова Далича Sport24.

Он отметил, что три очка завоёванные в матче с Нигерией это большой шаг вперёд, но впереди матч с командой Аргентины.

«Ещё три очка нам никак не помешают, тогда Аргентина сможет собирать чемоданы. Нам нужно добиться хорошего результата. Мы будем играть против Лионеля Месси, понимаем это. Но мы не будем подстраиваться, будем играть в свой футбол. У нас будут свои хитрости, но не будем всё переделывать», — добавил специалист.

Матч Аргентина — Хорватия состоится 21 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:00.

Ранее Лука Модрич выразил надежду, что победа над Нигерией окрылит сборную Хорватии.