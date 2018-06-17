Модрич надеется, что победа над Нигерией окрылит сборную Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич выразил надежду, что победа над Нигерией в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года окрылит его команду.

«Для нас было чрезвычайно важно начать с победы на этом чемпионате мира, несмотря на результаты других матчей наших соперников. Надеюсь, эта победа окрылит нас и мы продолжим побеждать. Не думаю, что игра была простой. После первого мяча стало легче, мы перешли на сторону противника и начали создавать голевые моменты и забили второй мяч», — приводит слова Модрича «Чемпионат».

Он отметил, что сборная Нигерии — сильная команда, которая ещё завоюет очки на чемпионате мира в России.

«Игра против Аргентины будет непростой. Играя против фаворита, мы знаем их сильные стороны, но сегодняшняя победа укрепила нашу уверенность. Думаю мы сможем набрать очки против Аргентины. Аргентина не ожидала, что потеряет очки с Исландией», — добавил хорват.

Матч Аргентина — Хорватия состоится 21 июня в Нижнем Новогороде.

Ранее сообщалось, что Модрич был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Хорватия — Нигерия.