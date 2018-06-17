Шмейхель побил рекорд своего отца по продолжительности сухой серии в матчах за сборную Дании

Голкипер сборной Дании по футболу Каспер Шмейхель побил рекорд своего отца Петера Шмейхеля по продолжительности сухой серии в матчах за национальную команду.

Как сообщает Squawka, после победы сборной Дании над командой Перу на чемпионате мира 2018 года в активе Каспера серия из пяти сухих матчей за сборную, против четырёх у его отца Петера.

Шмейхель-младший также побил национальный рекорд, не пропуская на протяжении 534 минут. Предыдущее достижение также принадлежало его отцу — 470 минут.

31-летний страж ворот в матче с перуанцами совершил шесть сейвов, тем самым повторив лучший показатель за один матч среди голкиперов в истории чемпионатов мира.

Ранее сообщалась, что ФИФА определила лучший момент третьего игрового дня ЧМ-2018.