Агуэро высказался о ничьей с Исландией на ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал ничью с Исландией в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Первый матч всегда получается сложным. Сейчас нам надо думать о следующей игре. Это только начало, впереди ещё есть матчи», — приводит слова Агуэро пресс-служба ФИФА.

30-летний форвард стал автором единственного гола своей команды в матче с Исландией, который завершился вничью — 1:1.

Ранее тренер сборной Исландии по футболу высказал мнение, что футболисты получили удовольствие от игры с Аргентиной.