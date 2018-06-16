Футболист сборной Исландии Магнуссон сообщил, что подписал документы с ЦСКА

Защитник сборной Исландии и «Бристоль Сити» Хёрдур Магнуссон сообщил, что предварительно подписал некоторые документы, связанные с переходом в московский ЦСКА.

«Я уже подписал некоторые бумаги с ЦСКА, теперь переговоры идут между клубами», — цитирует Магнуссона Sport24.

Он также сказал, что очень рад перейти в московский ЦСКА.

«Я действительно воодушевлён возможностью перейти в такой большой клуб, как ЦСКА. У них отличная команда и богатая история», — добавил Магнуссон.

Магнуссон в составе сборной Исландии принимает участие в чемпионате мира 2018 года в России. В первом туре Исландия сыграла вничью с Аргентиной со счётом 1:1, Магнуссон провёл на поле 90 минут.

Ранее СМИ сообщали, что Хёрдур Магнуссон перейдёт в московский ЦСКА.