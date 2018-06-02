СМИ: Футболист сборной Исландии Магнуссон перейдёт в ЦСКА
Об этом сообщает Bristol Post.
Магнуссон подпишет с армейцами четырёхлетний контракт. По информации издания, сумма трансфера составит €2,5 миллиона евро. Ожидается, что официальное объявление о переходе будет сделано в ближайшие дни.
Магнуссон включён в состав сборной Исландии на чемпионат мира 2018 года в России. На ЧМ-2018 исландцы сыграют с командами Аргентины, Нигерии, Хорватии.
Ранее московский футбольный клуб ЦСКА достиг договорённости о контракте с аргентинским форвардом «Шахтёра» Факундо Феррейрой.