СМИ: Футболист сборной Исландии Магнуссон перейдёт в ЦСКА

Защитник сборной Исландии и «Бристоль Сити» Хёрдур Магнуссон перейдёт в московский ЦСКА.

Об этом сообщает Bristol Post.

Магнуссон подпишет с армейцами четырёхлетний контракт. По информации издания, сумма трансфера составит €2,5 миллиона евро. Ожидается, что официальное объявление о переходе будет сделано в ближайшие дни.

Магнуссон включён в состав сборной Исландии на чемпионат мира 2018 года в России. На ЧМ-2018 исландцы сыграют с командами Аргентины, Нигерии, Хорватии.

Ранее московский футбольный клуб ЦСКА достиг договорённости о контракте с аргентинским форвардом «Шахтёра» Факундо Феррейрой.