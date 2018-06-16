Приехавший в Россию на тракторе немецкий пенсионер посетит матч ЧМ-2018 Германия — Мексика

Приехавший в Россию на тракторе немецкий пенсионер Губерт Вирт посетит матч чемпионата мира 2018 года между сборными Германии и Мексики.

Вирт преодолел путь из Германии длиной около 2300 км в Россию на тракторе 1936 года выпуска. Билет на матч Германия — Мексика, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» 17 июня, он получит от руководителя Департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева.

Перед игрой Вирт встретится с журналистами. Матч Германия — Мексика начнётся в 18:00.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Германии на довоенном тракторе приехал в Москву на ЧМ-2018.