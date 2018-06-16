Тренер сборной Исландии по футболу пообещал отпраздновать «по-настоящему», если команда добьётся победы в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон заявил, что сборной Аргентины было тяжело играть против его команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

«Аргентина — это часть истории ЧМ. Уверен, они пойдут очень далеко. Так что для нас, завоевать один балл в этой игре — уже победа. Но скажу нескромно, им было сложно играть против нас», — сказал Халльгримссон на пресс-конференции.

Он также не стал никого из своих игроков выделять персонально. Вместо этого он отметил поддержку трибун.

«Не буду и не хочу выделять никого из игроков, они все заслужили похвалы. Они все бойцы и завтра должны хорошо выспаться. А ещё я горжусь, той поддержкой которую мы получили на стадионе. Честно, не знаю где наши болельщики взяли билеты, в стране были некие проблемы с этим и на следующие игры нужно искать ещё. Все спрашивают, откуда эта традиция празднования вместе с болельщиками? Подождите, вот выиграем, и вы увидите, как мы празднуем по-настоящему», — заявил Халльгримссон.

Ранее Халльгримссон оценил важность ничейного результата в матче первого тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Аргентиной.