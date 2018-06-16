Тренер сборной Аргентины по футболу Сампаоли прокомментировал ничью с Исландией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли прокомментировал ничейный результат в матче первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Исландии.

«Мы всегда выходим на поле для победы. Конечно, есть огорчение от подобного результата. У Исландии очень серьёзная оборона, надо вынести уроки из сегодняшних ошибок и на следующий матч выйти со всеми силами. Они есть у команды, я верю», — сказал Сампаоли на пресс-конференции.

Он также отметил, что придётся поразмыслить над атакующими действиями команды в преддверии следующих матчей ЧМ-2018.

«Очень много людей играло в обороне, надо придумывать альтернативы, которые в будущем нанесут урон нашим соперникам. Группа сложная, нужно время чтобы разобраться с тем, что произошло», — заключил Сампаоли.

Ранее Аргентина сыграла вничью с Исландией на ЧМ-2018 по футболу.