Гризманн признан лучшим игроком матча Франция — Австралия

Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Австралии.

Гризманн заработал пенальти и сам его реализовал на 58-й минуте встречи. На 70-й главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение заменить Гризманна.

RT вёл текстовую трансляцию матча.

Ранее сборная Франции переиграла национальную команду Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.