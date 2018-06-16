Черышев поздравил испанца Начо с голом в ворота сборной Португалии на ЧМ-2018 по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев заявил, что поздравил испанца Начо с голом в ворота сборной Португалии в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Матч очень понравился. Хотел, чтобы забил как раз Начо, так и получилось. Мы знакомы с 11 лет», — приводит слова Черышева ТАСС.

Россиянин отметил, что Начо тоже поздравил его с двумя мячами в ворота сборной Саудовской Аравии. Он также подчеркнул, что футболисты не обсуждали возможную встречу России и Испании в 1/8 финала турнира.

Черышев и Начо являются воспитанниками мадридского «Реала».

Ранее Лодыгин предположил, что критика перед ЧМ-2018 разозлила футболистов сборной России.