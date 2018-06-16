Лодыгин предположил, что критика перед ЧМ-2018 разозлила футболистов сборной России

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о поддержке сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Насколько были удивлены счётом в матче Россия — Саудовская Аравия? Очень приятно, классно!» — приводит слова Лодыгина «Чемпионат».

Голкипер отметил, что он не понимал, почему была такая сильная критика команды перед началом мундиаля.

«Что бы ни случилось, надо было сначала поддерживать команду. Хотя, может быть, кто-то скажет, что если поддерживать, то команда могла расслабиться. Те, кто критиковал, может, разозлил футболистов. Но я думаю, что всё равно нужно быть позитивным», — подчеркнул Лодыгин.

По его словам, «Зенит» найдёт возможность посмотреть матчи сборной России на предстоящих сборах и поболеть за команду.

«Какие самые оптимистичные ожидания от выступления сборной России? Я жду небольшого чуда. Надо верить, только так всё получится», — добавил Лодыгин.

Ранее министр спорта Уругвая Фернандо Касерес рассказал о желании, чтобы сборные России и Уругвая вместе вышли из группы на чемпионате мира.