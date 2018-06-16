Министр спорта Уругвая: пусть и Уругвай, и Россия выйдут в плей-офф на ЧМ-2018 по футболу

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес рассчитывает, что по итогам группового этапа чемпионата мира по футболу сборные России и Уругвая выйдут в плей-офф турнира.

«Для Уругвая очень важно было выиграть первый матч, важно хорошо начать турнир, потом мы будем прибавлять. Мы очень рады победе на старте чемпионата мира, надеюсь, так будет и дальше. А в игре Россия — Уругвай пусть будет результат, который выведет обе команды в плей-офф», — приводит слова Касереса РИА Новости.

Он отметил, что Уругвай всегда тяжело играл с Россией, которая имеет большие футбольные традиции.

«Впечатлён прекрасной инфраструктурой Казани, важно, что этому оказывает поддержку государство. Футбол очень важен для Уругвая, для нас это способ прожить жизнь красиво», — добавил Касерес.

Ранее сообщалось, что Жирков и Дзагоев отсутствуют в общей группе на тренировке сборной России.