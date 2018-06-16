Силкин: это счастье для сборной Португалии, что в их составе есть Роналду

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал исход матча группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Испании.

«Португалия и Испания выдали самый яркий матч на этом чемпионате мира, а Криштиану Роналду показал своё мастерство, забил три гола. Это игрочище! Счастье для Португалии, что в составе есть такой футболист», — приводит слова Силкина РИА Новости.

Специалист отметил, что счёт 3:3 является объективным результатом прошедшей встречи.

Кроме того, Силкин выразил мнение, что смена тренера не сказалась на сборной Испании, так как Фернандо Йерро не стал менять игру команды и оставил всё как было при Хулене Лопетеги.

Ранее Пике заявил, что у Роналду есть склонность нырять.