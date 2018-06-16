Пике: у Роналду есть склонность нырять

Защитник сборной Испании по футболу Жерар Пике прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Португалии.

«Когда в первом матче на чемпионате мира в твои ворота быстро назначается пенальти и соперник выходит вперёд, то итоговые ощущения от игры можно назвать неплохими. У Роналду есть склонность нырять», — приводит слова Пике Marca.

Кроме того, испанец поделился мнением об ошибке вратаря команды Давида Де Хеа в эпизоде со вторым пропущенным голом.

«Ошибка Де Хеа при втором голе? Все сталкиваются с этим. Я уверен, что в самые важные моменты он будет таким, каким мы привыкли всегда его видеть», — подчеркнул Пике.

Ранее Коста заявил, что сборная Испании благодарна болельщикам в Сочи за поддержку в матче с Португалией.