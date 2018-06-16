В Госдуме ответили на призыв Климкина испортить ЧМ в России

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал призыв главы украинского МИД Павла Климкина испортить чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Такое заявление Климкина о том, чтобы испортить праздник, грозит серьёзной ответственностью. Он должен это понимать. Я видел на открытии чемпионата украинских болельщиков, с украинским флагом, они радовались, а вокруг них сидели наши фанаты с российским флагом — это общий праздник. Все с радостью воспринимали гостеприимство наших соотечественников. Это было уникально, все поют песни, фотографируются. Это праздник людей, а не политиков. Если кто-то его попытается испортить, то ничего не произойдёт — организация замечательная, всё работает как часы», — отметил Чепа.

Ранее Климкин заявил, что украинская сторона должна испортить России праздник футбола.