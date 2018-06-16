Президент ФК «Урал»: присматривал для команды Кавани и Суареса на матче ЧМ-2018

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в шутку заявил, что присматривал для команды нападающих сборной Уругвая Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

Южноамериканцы играли в Екатеринбурге первый матч группового этапа чемпионата мира с национальной командой Египта.

«Смотрели на Кавани и Суареса, но такие трансферы не в наших силах, у всех контракты с клубами», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Функционер отметил, что ему понравилась атмосфера на стадионе в городе. По его словам, матч был хорошим несмотря на то, что обе команды волновались и были скованными.

«Праздник футбола пришёл в Екатеринбург, меня это событие чемпионат мира особо радует, ведь я работаю в футболе», — добавил Иванов.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует выяснить причины низкой посещаемости матча ЧМ-2018 Египет — Уругвай.