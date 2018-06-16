СМИ: ФИФА планирует выяснить причины низкой посещаемости на матче ЧМ-2018 Египет — Уругвай

Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил, что организация планирует выяснить причины низкой посещаемости матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Уругвая и Египта, который прошел в Екатеринбурге.

По словам представителя федерации, на матч Египет — Уругвай было выделено 32 278 билетов, при этом вместимость стадиона составляет 33 061 место.

«Тот факт, что зарегистрированная посещаемость не соответствовала количеству билетов может объясняться различными причинами, которые ФИФА в настоящее время выясняет», — цитирует представителя ФИФА The Telegraph.

Ранее на матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Испании был установлен рекорд посещаемости стадиона «Фишт» в Сочи.