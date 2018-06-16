Футболист сборной Нигерии Идову: в России негативно относятся к расизму

Защитник пермского «Амкара» и сборной Нигерии по футболу Брайан Идову рассказал британским СМИ о расизме в России.

«В России есть глупые люди, которые даже не считают себя расистами. Они могут пошутить на тему цвета кожи, не осознавая, что эта шутка является обидной», — приводит слова Идову The Guardian.

Однако он подчеркнул, что люди не должны называть Россию расистской страной, так как подобные поступки совершаются отдельными людьми.

«В России в целом негативно относятся к расизму», — отметил Идову.

По его мнению, чемпионат мира 2018 года позволит укрепить дружеские отношения между странами.

«Многие россияне открыты для общения, они любят Европу. Это мероприятие укрепит страну», — добавил Идову.

Ранее главный тренер сборной Нигерии Рор заявил, что в России нет никаких проблем с дискриминацией.