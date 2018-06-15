Главный тренер сборной Нигерии Рор: в России нет никаких проблем с дискриминацией

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор считает, что его команда не столкнётся с проявлениями расизма.

«Мы все убеждены, что никаких проблем не будет. Мы чувствуем, какая тут атмосфера. Мы в ноябре играли с Аргентиной в Краснодаре. Всё было прекрасно. Никаких проблем с дискриминацией в России нет», — цитирует Рора «Чемпионат».

Он отметил гостеприимство россиян по отношению к гостям ЧМ-2018. По его мнению, возможно, это связано со связью некоторых членов сборной с Россией.

«У нас есть Брайан Идову, который и русский, и нигериец. У нашего капитана Джона Оби Микела семья наполовину русская», — заключил Рор.

Первый свой матч сборная Нигерии проведёт с национальной командой Хорватии 16 июня. Начало — в 22:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел заявил, что не сталкивался с проявлениями расизма во время своего пребывания в России на чемпионате мира по футболу 2018 года.