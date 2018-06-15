Футболист сборной Нигерии заявил, что не сталкивался с расизмом на ЧМ-2018 в России

Полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел заявил, что не сталкивался с проявлениями расизма во время своего пребывания в России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«К нам относятся в России очень здорово, все нас поддерживают, нет никаких проявлений расизма. Удивительно даже, как сильно нас поддерживают здесь. Не знаю, может быть, потому, что у меня девушка русская, или какие-то ещё причины есть. В любом случае, мы чувствуем себя здесь как дома», — приводит слова Микела РИА Новости.

Первый матч на чемпионате мира сборная Нигерии проведёт 16 июня в Калининграде против команды Хорватии.

Ранее футболист сборной Англии Рубен Лофтус-Чик заявил, что не заметил проявлений расизма в России