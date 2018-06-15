Футболист сборной Англии заявил, что не заметил проявлений расизма в России

Полузащитник сборной Англии по футболу Рубен Лофтус-Чик заявил, что не заметил проявлений расизма в России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Решение Дэнни Роуза не привозить семью в Россию — только его выбор. Я приехал играть в футбол. И, повторюсь, в России всё хорошо», — приводит слова англичанина ТАСС.

Первый матч сборная Англии проведёт против команды Туниса. Встреча состоится 18 июня в Волгограде.

Ранее сообщалось, что Дэнни Роуз попросил родственников не приезжать в Россию на ЧМ-2018 из-за расизма.