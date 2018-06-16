Футболист сборной Марокко Бухаддуз назвал себя идиотом после автогола в матче ЧМ с Ираном

Нападающий сборной Марокко по футболу Азиз Бухаддуз резко отреагировал на гол в собственные ворота в матче первого тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Ирана.

На 94-й минуте Бухаддуз забил головой в свои ворота во встрече Марокко — Иран, которая завершилась поражением марокканцев со счётом 0:1.

«Я идиот, но я справлюсь с ситуацией, потому что много лет занимаюсь этим видом спорта. Партнёры поддержали меня, теперь мы должны собраться и сражаться», — цитирует Бухаддуза «Матч ТВ».

Следующий матч сборная Марокко сыграет с командой Португалии. Встреча состоится 20 июня, начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что вышел видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Марокко — Иран.