В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Ирана вырвала победу у национальной команды Марокко со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное ко второму тайму время. На 95-й минуте после подачи со штрафного в исполнении Эхсана Хаджсафи головой мяч в свои ворота срезал Азиз Бухаддуз.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Марокко — Иран

Следующим соперником Ирана станет команда Испании. Марокко сыграет с Португалией. Матч состоится 20 июня.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.