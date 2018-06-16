Сантуш — о матче с Испанией: шоу получилось

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал итог встречи с национальной командой Испании, который завершился со счётом 3:3.

«Испанцы владели преимуществом, но мы смотрелись не многим хуже. Когда Испания владеет мячом и ловит кураж, остановить её невероятно сложно. Мне приятно, что мы смогли сделать это в концовке. Считаю, что результат матча стал закономерным. В первые минуты нам удалось выполнить план на игру, отодвинуть игру от своих ворот, но потом соперник нащупал свою игру и перевернул», — заявил Сантуш на пресс-конференции.

Наставник также ответил на вопрос, чем он больше удволетворён результатом или шоу, которое показали команды.

«Результат нас не полностью удовлетворяет, трижды пропустили же. Много что надо исправлять, особенно учиться играть против техничного соперника. Когда ты сам любишь играть в комбинационный футбол и тратишь силы, чтобы отобрать его у соперника, это раздражает. А шоу получилось, я с вами согласен», — сказал Сантуш.

Ранее Фернанду Сантуш рассказал, насколько важен для команды Криштиану Роналду, который трижды забил в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.