Роналду: обыграть Марокко будет не так просто, как кажется

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящих матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

«Хотим двигаться поступательно, выйти из группы. Но мы думаем о каждом конкретном матче, не слишком далеко заглядываем. Уже в среду надо будет обыгрывать Марокко, а сделать это будет не так просто, как кажется», — заявил Роналду на пресс-конференции.

Матч Португалия — Марокко состоится 20 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 15:00 мск.

Ранее Роналду рассказал о своём отношении к тому, что он стал четвёртым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось отличииться на четырёх первенствах мира.