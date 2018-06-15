Роналду рассказал о своём отношении к своим голам на четырёх ЧМ подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к тому, что он стал четвёртым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось отличииться на четырёх первенствах мира.

Роналду забил три мяча в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании, который завершился со счётом 3:3.

«Я рад. Это приятное достижение. Для меня главное, что сделала команда. Играли против фаворита чемпионата. Мы дважды вели, потом отыгрывались и сравняли в концовке. Рад этому. Ценю то, что сделала команда», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Он также призвал команду сконцентрироваться на дальнейших матчах ЧМ-2018.

«Нужно думать о следующем матче. Но мы намерены зайти далеко», — заключил Роналду.

Ранее главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро поделился впечатлениями от игры португальского нападающего Криштиану Роналду в матче первого тура чемпионата мира 2018 года в России.