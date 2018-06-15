Йерро: не променял бы ни одного игрока сборной Испании на Роналду

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро поделился впечатлениями от игры португальского нападающего Криштиану Роналду в матче первого тура чемпионата мира 2018 года в России.

Роналду оформил хет-трик в матче Португалия — Испания, который завершился со счётом 3:3.

«Когда играешь против такой звезды, дерьмо случается. Это нормально. Мы владели мячом, создавали массу ситуаций для голов, но иногда бывают сбои, и мы от этого не застрахованы. Это нормально, сделаем выводы и будем прогрессировать», — сказал Йерро на пресс-конференции.

Он добавил, что не променял бы ни одного игрока из своей команды на Роналду.

«Я бы не поменял Роналду ни на одного из 23 игроков сборной Испании, насколько бы он ни был хорош», — заявил Йерро.

Ранее Фернандо Йерро заявил, что испытывает гордость за команду после матча ЧМ с Португалией.