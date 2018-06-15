Главный тренер сборной Испании Йерро испытывает гордость за команду после матча ЧМ с Португалией

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро остался доволен игрой своих подопечных в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Португалии.

«Я думаю, что мы можем гордиться своей сборной. Мы преодолели сложные моменты матча, но добились положительного результата. Я считаю, что против чемпионов Европы мы сыграли более чем достойно. Мы два года работали, и приятно было смотреть на то, какой характер у моих футболистов. Это вдохновляет», — сказал Йерро на пресс-конференции.

Он также заявил, что не нужно разделять автора дубля нападающего Диего Косту и вратаря Давида де Хеа, чья ошибка привела ко второму пропущенному голу.

«Мы команда. У одних бывают хорошие дни, у других — плохие. Мы остаёмся вместе. Диего сыграл шикарно, но мы останемся семьёй, кто бы и как ни сыграл. Не хочу сравнивать и из-за какого-то матча делать персоной нон грата одного из 23. На этом долгом турнире важны все. И общий успех должен прийти только при условии, что мы будем заодно», — заключил Йерро.

Ранее сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.