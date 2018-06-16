Главный тренер сборной Португалии Сантуш: Роналду — лучший игрок в мире, что ещё вам сказать

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш рассказал, насколько важен для команды Криштиану Роналду, который трижды забил в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.

«Важно, разумеется, для любой сборной. Кто же от него откажется в здравом уме», — сказал Сантуш на пресс-конференции.

Он также пожелал, чтобы Роналду сможет отличиться и на следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре.

«Что я могу ещё вам о нём сказать. Криштиану, Криштиану, Криштиану. Он лучший игрок в мире. Надеюсь, он и в Катаре забьёт, что я могу сказать», — сказал Сантуш.

Ранее Роналду рассказал о своём отношении к тому, что он стал четвёртым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось отличииться на четырёх первенствах мира.