Первый тренер Газинского рассказал о бывшем воспитаннике

Первый тренер игрока сборной России по футболу Юрия Газинского Тагир Галиев в беседе с ИА «Хабаровский край» рассказал о бывшем воспитаннике.

По словам Галиева, когда в матче против Саудовской Аравии Александр Головин с угла штрафной навесил на противоположный угол вратарской, куда устремился Газинский, то он буквально закричал: «Юра, забивай!», и тот забил.

«Вместе со мной радовалась вся Россия и прежде всего его родной Хабаровский край и Комсомольск. Юра своим трудом заслужил попадание в сборную, куда, как известно, за красивые глаза не берут, и оправдал возложенные на него надежды», — отметил тренер.

Он назвал футболиста настоящим героем.

Как рассказал Галиев, мать Газинского привела сына в детско-юношескую футбольную школу «Смена», когда ему было около шести лет, а все остальные ребята были на два-три года старше.

«Думаю: куда такого брать, пусть подрастёт. Но мама уговорила меня. Парнишка действительно оказался очень трудолюбивым и способным», — добавил он.

Ранее ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд в беседе с НСН оценил игру сборной России в матче с командой Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу 2018 года.