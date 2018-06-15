Роналду стал вторым игроком после Черышева, оформившим дубль на ЧМ-2018

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Испании.

Он реализовал пенальти на четвёртой минуте и поразил ворота соперников ударом с левой ноги примерно с 18 метров на 44-й минуте.

Роналду оформил дубль в матче против сборной Испании

Роналду стал вторым игроком после полузащитника сборной России Дениса Черышева, который оформил дубль на ЧМ-2018 по футболу. Черышев дважды поразил ворота Саудовской Аравии.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт после первого тайма — 2:1 в пользу сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что Роналду забил мяч на четвёртом ЧМ подряд.